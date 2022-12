C’est sur le sable que la rencontre a eu lieu. En effet, le couple a remarqué quelque chose d’étrange qui s’apparente à un squelette assez bizarre. Au départ, les deux tourtereaux ont cru qu’il s’agissait d’un morceau de bois mais en analysant cette mystérieuse découverte, ils ont remarqué que ça ressemblait davantage au squelette d’une main. Un tas d’os beaucoup trop grand pour que cela soit une main humaine.

Les apprentis archéologues ont décidé alors d’immortaliser ce moment en prenant une vidéo pour preuve. La vidéo a fait le tour du monde.

Un squelette marin ?

Il ne s’agit bien évidemment pas d’une main humaine ! Et non plus celle d’un habitant de l’espace. G1, un média brésilien a enquêté sur la chose et selon un biologiste, ce squelette appartiendrait tout bonnement à un dauphin, une baleine ou un marsouin qui serait mort depuis un an.

Ces amoureux se souviendront très certainement de leurs vacances au pays de la samba.