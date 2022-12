Une policière diffuse malencontreusement ses ébats amoureux à la radio: "Tu vas déchirer mes sous-vêtements!"

Ce soir-là, la jeune femme travaillait dans une prison pour hommes de Los Angeles. Elle aurait ensuite rejoint un homme dans sa voiture garée sur le parking. Les deux tourtereaux en pleine action, ont, selon la police malencontreusement mis en route la radio de service des forces de l'ordre qui diffusait alors leurs ébats amoureux dans les autres radios des collègues en service.

Une suspension de la policière

Selon le média américain TMZ qui s'est procuré l'enregistrement de la scène, la policière a remarqué que sa radio était allumée bien trop tard... Le "mal" était déjà fait. On y entend une voix de femme gémir avant de dire à son partenaire: "Tu vas déchirer mes sous-vêtements!".

Une enquête interne a été ouverte pour en apprendre davantage sur l'incident et de savoir s'il y avait ou non un autre membre des forces de l'ordre impliqué. La policière a quant à elle été identifiée et risque une suspension ou un licenciement.