Cette bourde d'un magasin Lidl à Verviers qui a beaucoup amusé les clients

Quelle ne fut pas la surprise de certains clients du magasin Lidl de Verviers lorsqu'ils ont voulu acheter du lard à la moutarde de la marque Saint Alby jeudi. Le paquet de 100 grammes de charcuterie, en promo, était affiché au prix de... 1400 euros. Évidemment, le prix était incorrect et dû à une erreur d'étiquetage, rapportent nos confrères de Sudinfo. "Tous les jours, les prix changent. On reçoit des enveloppes avec les nouveaux prix, et celui-là en faisait partie [...] Quelques magasins ont affiché le prix, d’autres se sont rendu compte qu’il y avait une erreur", ont expliqué une employée du magasin verviétois et le porte-parole de la chaîne Lidl. Ce dernier a d'ailleurs confié que le supermarché Lidl d'Eupen avait également épinglé le mauvais prix.