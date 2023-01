Viré d’un restaurant, l’homme "extraterrestre" déplore "l’esprit étroit" de certains

Anthony Loffredo est tatoué de la tête aux pieds. Pour ressembler à un extraterrestre, le trentenaire s’est fait retirer les narines. On lui a également coupé certains doigts et orteils. Cette transformation physique extrême n’arrête pas de faire couler de l’encre. L’année dernière, l’alien humain déclarait notamment qu’il souhaitait une dernière transformation au niveau de son pénis. Plus récemment, il a expliqué qu’il se faisait bannir de certains restaurants à cause de son apparence. Du coup, il se cache.