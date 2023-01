Sextoys dans les toilettes et dessert orgasmique : bienvenue à la Chapelle, le premier restaurant moins de 18 ans de Belgique

Ce restaurant vous dit d’ailleurs peut-être quelque chose. Avant 2023, il s’agissait d’un autre concept qui n’était pas “Adults only” explique So Soir. On y cuisinait des pièces de viande et des burgers qui ravissaient la clientèle. Mais nouvelle année, nouvelles résolutions.

Le nouveau concept est pour le moins audacieux car il met l’accent sur le pseudo-érotisme. Avec un changement d’ambiance notable : éclairage rouge, crucifix au mur, haches gothiques ou encore distributeurs de sextoys dans les toilettes ont pris la place.

Forcément, la carte a été repensée avec des termes et des allusions sexuelles. Exemple : les entrées sont devenues les préliminaires, certains ingrédients sont “frais as f*ck” tandis que le dessert mènerait tout droit à l’orgasme.

Pour créer ce concept, le restaurateur limbourgeois s’est basé sur une légende urbaine. Revenons près de 800 ans en arrière ! Pile à l’endroit du restaurant, une chapelle était bien présente sur les lieux. Sans aucune explication rationnelle, elle se serait engloutie sous la terre. Un mythe dont s’est basé le restaurant pour organiser son storytelling et créer cet univers rempli de fantasme et une ambiance mystique construite autour du pêché.