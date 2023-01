A cette occasion, Gustaph a eu l'honneur de décerner le prix du "Hit de l'année" en compagnie... de notre Premier ministre Alexander De Croo.

Visiblement, les deux hommes se sont bien rapprochés. Et en coulisses, ils se sont laissés aller sur une reprise de "Because of you", le tube du chanteur. Partagée sur Instagram par Gustaph lui-même, la vidéo a vite fait le buzz. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir le Premier ministre belge se déhancher de la sorte.

A noter que les internautes s'en sont donnés à coeur joie dans les commentaires, certains saluant le caractère "décontracté" de la vidéo, d'autres se montrant plus moqueurs en comparant par exemple Alexander De Croo à... Mister Bean.