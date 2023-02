Après avoir joué et validé ses chiffres habituels, sur le compte de la Française des jeux, la jeune femme reçoit le lendemain un mail de l’EuroMillions. Elle explique qu’elle a pensé d’abord à une erreur puisqu’elle était persuadée d’avoir joué pour le Loto. Dans le mail, on lui informe qu’elle a empoché le gros lot sans mentionner le montant exact. Pour être sûre et certaine, la jeune joueuse décide de se connecter sur son compte et s’aperçoit qu’elle s’est trompée… Elle avait bien joué une grille pour l’EuroMillions. Elle a remporté 1 million d’euros : “Incroyable, je ne réalise toujours pas être devenue millionnaire grâce à mon erreur”, explique-t-elle.

Grande amatrice de ski, elle prévoit d’acheter une maison à la montagne.