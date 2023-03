Khushi, une jeune étudiante, a décidé de tenter sa chance à la “Roue de la fortune”, une émission de divertissement toujours aussi suivie de l’autre côté de l’Atlantique. Les participants ce soir-là cherchaient à découvrir un mot composé dans la catégorie “Nourriture et boisson”. La jeune femme avait découvert la lettre “h” et il ne lui manquait plus qu’à deviner le contenu d’une seule case pour former le mot “fresh tropical fruit” (NdlR : fruit tropical frais). Vu de l’extérieur, la réponse semblait plus que simple, il suffisait de prononcer la lettre “s”. Malheureusement, la jeune candidate a elle donné la lettre “g” comme réponse, permettant ainsi à son adversaire de repartir avec un voyage à Antigua et 650 dollars.

La séquence a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup ne comprennent pas comment Kushi a pu commettre une telle erreur. Si la jeune femme est devenue en quelque sorte la risée du web, certains internautes ont néanmoins tenté de la défendre. Ils ont notamment affirmé que sous le coup de la pression et avec le stress des caméras, la candidate a très certainement perdu son sens de la réflexion.