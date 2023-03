”Issue de secours”, a changé de patronyme à cause d’une blague entre amis durant le confinement : “Je n’avais rien à perdre et c’était moins cher de le faire à cette époque”, explique-t-il. Deano a donc payé 19 euros pour pouvoir changer d’identité. Toutes les démarches se sont faites en ligne en quelques clics seulement.

Le Britannique explique au média NeedToKnowOnline : “Personne d’autre n’a un nom aussi connu, pas même Elton John… C’est le seul nom illuminé dans toutes les langues du monde. Même quand il n’y a pas d’électricité, mon nom est illuminé…”

Fire Exit, est devenu très populaire et on lui demande même des photos et des autographes.