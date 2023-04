”Je suis allée faire refaire mes lèvres hier, et il s’est passé quelque chose d’affreux”, raconte l’influenceuse, telle une poupée humaine. La jeune femme a été complètement défigurée pendant plusieurs jours. “Immédiatement après l’injection, je me suis regardée dans le miroir et j’ai réalisé à quel point j’étais enflée.”

Pour la jeune femme l’opération a rapidement viré au cauchemar. Sur son compte TikTok, Jessica a partagé de nombreux clichés de sa transformation.

Malgré la fâcheuse expérience, la jeune femme reste sur ses positions concernant ses opérations des lèvres. “Je continuerai à refaire ma bouche.”