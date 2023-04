Un jour, alors qu’elle était en pleine séance de sport, une femme est venue faire une remarque à Kylen. “Personne ne veut regarder tes seins qui dépassent… On est dans un lieu publique, tu peux être respectueuse ? La prochaine fois, porte un t-shirt”, lui lance la femme. Sur la vidéo, on peut apercevoir Kylen étonnée par les remarques qui lui sont lancées.

La jeune sportive qui est aussi maman s’est confiée auprès de “South West News Service”. “Je ne sais pas pourquoi elle m’a choisi parce qu’il y avait d’autres personnes dans le gymnase qui portaient des vêtements beaucoup plus révélateurs. Peut-être que son petit ami me regardait ou quelque chose comme ça et ça l’a déclenchée. Cela ne m’a pas rendu triste, vraiment”, explique-t-elle. Avant de poursuivre : “Je ne laisserai jamais quelqu’un m’empêcher d’aller à la gym ou de porter ce que je veux.”