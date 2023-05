Sur TikTok, Kennedy raconte dans une vidéo : “On était 15 filles à séjourner dans une maison pour le 30e anniversaire de mon amie. Une de nos potes nous a dit : ‘je suis vraiment paranoïaque, j’ai l’impression qu’il y a des caméras dans cette maison’. Et on s’est dit : ‘chérie, tu as trop regardé TikTok, il n’y a pas de caméras dans cette maison, tu fais juste du drama'.”

L’amie en question voulait être sûre qu’il n’y avait pas de caméras dans cette maison. Elle s’est alors munie d’une lampe de poche et est partie vérifier. La jeune femme a passé la maison au peigne fin et est finalement tombée sur… une caméra ! Où ? Dans la salle demain, dissimulée dans une prise de courant hors d’usage qui pointait vers la douche.

Face à cette découverte, le groupe d’amies a quitté les lieux et a contacté la police qui a récupéré la caméra pour l’analyser. “Morale de l’histoire, vérifiez toujours s’il n’y a pas de caméra dans votre Airbnb, et écoutez toujours vos amis paranos”, explique Kennedy.