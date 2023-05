Un orgasme “bruyant et intense” résonne en plein concert philharmonique

Vendredi soir, l’orchestre philharmonique de Los Angeles se produisait au Walt Disney Concert Hall. Mais alors que les musiciens entamaient la Symphonie n°5 de Tchaïkovski, un cri bien particulier s’est fait entendre. Molly Grant, une spectatrice qui était venue profiter du spectacle s’est confiée au Los Angeles Times et affirme avoir entendu un gémissement provenant du balcon : “Tout le monde s’est retourné pour voir ce qui se passait”. Pour Molly, il ne fait aucun doute qu'une jeune femme a été prise d’un énorme orgasme, rapporte le Los Angeles Times. “J’ai vu la fille après que cela se soit produit, et je suppose qu’elle a eu un orgasme parce qu’elle respirait bruyamment. Et son partenaire lui souriait et la regardait, pour ne pas qu’elle se sente honteuse, j’imagine”, ajoute-t-elle.