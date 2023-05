À bord, un couple et la femme ont eu une discussion tendue… La scène a été filmée et partagée sur TikTok. Un homme a pris part à la situation et a demandé que l’altercation cesse en demandant l'expulsion de la passagère. Comment ? En proposant aux autres passagers de voter à mains levées… La scène est devenue virale sur TikTok et a accumulé des millions de vues.