Elle gagne 32.000 euros par mois sur OnlyFans : son secret ? Elle est contorsionniste

Dès le plus jeune âge, la jeune femme remarque qu’elle est très souple, plus que les enfants de son âge. Elle s’entraîne alors de plus en plus et avec le temps elle manie son corps comme bon lui semble. Elle intègre quelques années plus tard le Pittsburgh Circus Arts Collaborative comme contorsionniste puis elle deviendra stripteaseuse à Los Angeles.

Après avoir travaillé durant quelques années dans un club de strip-tease, Luna décide de revoir sa carrière professionnelle… Seule, elle crée un profil sur OnlyFans où elle partage des photos et des vidéos d’elle et son compagnon. Avec un contenu atypique comme le sien, elle gagne des sommes astronomiques. “J’ai quitté mon travail au cirque pour gagner 35.000$ par mois en affichant ma flexibilité sur OnlyFans”, explique-t-elle.