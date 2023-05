L’achat avait été fait dans un supermarché Sainsbury’s. L’anglaise a contacté le magasin et s’est vue offrir un bon de 11,50 euros. La femme peu contente s’est confiée au Sun. Elle explique : “Ils ne semblent pas se rendre compte de l’urgence, il faut savoir d’où ces insectes viennent et retirer le produit des rayons, jusqu’à ce que l’on sache s’il s’agit d’un problème plus large.”

Elle a tenu à partager plusieurs photos de sa découverte sur les réseaux sociaux afin d’alerter les futurs acheteurs.

La jeune femme a finalement été contactée par le porte-parole du supermarché pour prendre connaissance du problème.