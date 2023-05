Elle gagne sa vie en vendant des bouteilles de salive : “Je n’aurais jamais pensé que ce serait ma carrière…”

En effet, la jeune femme s’est rendue compte que des personnes pouvaient payer entre 300 et 1.700 euros pour des fétichismes qui sont pour le coup très surprenants. Des demandes telles que des crachats, des draps sales ou encore des rognures d’ongles sont monnaie courante. Latiesha n’a pas attendu longtemps avant de se décider de vendre sa salive pour gagner sa croûte.

”Tout a commencé comme un coup de chance, et maintenant je le fais depuis quatre ans. Cela a commencé lorsque j’ai déménagé à Manchester pour l’université et que je travaillais chez Tesco… J’ai commencé un compte OnlyFans, et à travers cela, j’ai reçu des demandes étranges. J’ai toujours su que ça existait mais je ne savais pas que c’était si facilement accessible” explique la jeune étudiante au Mirror.

Celle qui vend désormais sa salive déclare qu’elle a reçu des demandes étranges de la part de certaines personnes. On lui a demandé de livrer des vêtements de sport déjà portés, de l’eau de baignoire utilisée mais aussi des brosses à dents. Elle déclare que grâce à cette nouvelle activité elle a pu rembourser toutes ses dettes. “Je n’aurais jamais pensé que ce serait ma carrière, mais je suis heureuse que ce soit le cas. J’adore ça”, conclut-elle.