Voici la technique utilisée par cette jeune fille pour ne pas payer de supplément bagage à l’aéroport : “C’était un peu embarrassant…”

La voyageuse explique auprès du New York Post : “Tout le monde nous regardait et se moquait de nous, c’était un peu embarrassant… Les gens étaient énervés que nous retardions l’avion”. En effet, avec son amie, elle a enfilé plus de 5kg de vêtements dans l’espoir d’embarquer sans payer de supplément.

Après avoir pesé son bagage après toutes ces péripéties, la valise de la jeune femme pesait toujours un kilo de trop ! Résultat ? Une amende de 65 dollars et un vol emmitouflé sous des couches de vêtements.