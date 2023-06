L’incroyable amende infligée à un automobiliste norvégien

Pour écoper d’une telle amende, il faut avoir roulé particulièrement vite, pourraient en conclure certains. Pourtant, l’infraction commise par l’automobiliste norvégien est certes grave mais pas non extraordinaire : en Belgique, ils sont au moins 88.000 à avoir commis la même infraction l’an dernier, selon les chiffres de la police fédérale. Son tort : avoir roulé à 82 km/h au lieu de 50. Son amende s'élève donc à 3.781 € par kilomètre-heure supérieur à la limitation. "Je regrette vraiment cette affaire, a-t-il déclaré à nos confrères du Nya Åland. La vitesse était passée de 70 à 50 km/h. Je venais juste de commencer à ralentir, mais je suppose que cela ne s’est pas fait assez vite.”

Pourquoi une telle amende pour laquelle, en Belgique, notre automobiliste n’aurait été pénalisé que de 295 € ? Il faut savoir qu’en Norvège, le montant des amendes routières est calculé sur base de la gravité de l'infraction et... des revenus des automobilistes. De manière à éviter un certain sentiment d’impunité chez les plus fortunés s’ils écopaient d’amendes de quelques dizaines d’euros.

Or, notre homme n’est autre que le fondateur d’une société de holding actif, entre autres, dans l’immobilier, l’hôtellerie le tourisme, le commerce de gros. Une société dont le chiffre d’affaires s’établit à plusieurs centaines de millions d’euros par an. Il avait déjà été condamné à des amendes de 63.000 € et 95.000 € par le passé.

Certains conducteurs belges doivent se féliciter que le système proportionnel mis en place par Oslo ne soit pas d’application chez nous.