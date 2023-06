Cet incroyable robot peut ranger votre chambre et trier votre linge

Des chercheurs de l'université de Princeton, dans le New Jersey, ont mis au point un nouveau robot IA incroyable, capable de ranger et trier du linge. Dans une étude publiée le 9 mai, TidyBot suit des ordres spécifiques pour ramasser des objets éparpillés et les remettre à leur place. Des vidéos étonnantes enregistrées par l'équipe montrent les compétences du robot.