En plein sommeil, le sexagénaire a réussi à prendre son revolver et s’est tiré dessus comme le rapporte le New York Post. La douleur n’a pas tardé à le réveiller et le pauvre homme s’est aperçu qu’il était bien seul chez lui.

La balle tirée a traversé la jambe et a fini sa course dans le matelas. La police locale a confirmé que personne n’avait essayé d’entrer chez cet homme.

Mauvaise nouvelle pour ce dangereux somnambule, son permis d’arme à feu a été révoqué… L’homme sera poursuivi pour possession d’arme à feu sans autorisation et devra se rendre au tribunal à la fin du mois.