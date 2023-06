”Tu pues la pisse, couillon”: une nounou se fait piéger par un micro caché dans un doudou

À l’audience, le Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, dans le sud-est de la France, a diffusé des extraits de ces bandes sonores. Sur ces enregistrements, on l’entend insulter et humilier deux enfants de 2 ans. On l’entend hurler pendant de longs instants sur les deux enfants en pleurs et tenir des propos insultants et rabaissants, tels que “tu pues la pisse, couillon” ou “sale porc”.

La nourrice, qui a d’abord nié les faits lors de sa garde à vue, a finalement admis les faits et à fait part de la “honte” qu’elle éprouvait à la suite de ce “dérapage”. Elle explique également avoir été “dépassée”, selon le Dauphiné Libéré.