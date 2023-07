Un jeune homme propose de changer les panneaux de la SNCB: voici la réponse de la société

Le jeune homme a également un esprit créatif, puisqu’il a proposé une refonte des panneaux d’affichage qui se trouvent dans les gares. En effet, nos confrères de Metro, rapportent que la société des chemins de fer est en train de tester de nouveaux écrans indiquant les horaires de trains en gares de Nivelles et de Termonde. Objectif ? Informer les voyageurs au mieux et surtout rendre ces informations plus visibles.

Abdel a alors proposé sur Twitter une nouvelle version de ces écrans d’affichage. “Bonjour @SNCB, je m’ennuyais, du coup j’ai légèrement amélioré le nouveau design de vos écrans en test. J’ai amélioré les points suivants : contrasté entre deux lignes pour améliorer la lisibilité pour les malvoyants et j’ai entouré les voies”, écrit-il.

Les retours sont plutôt positifs. Les internautes qualifient ces changements de “vachement mieux”. La SNCB a même pris le temps de répondre à leur collaborateur. “Bonjour, je remonte en interne les points que vous avez modifiés vers le service en charge”, peut-on lire comme réponse de la part de la société.

Peut-être que ce nouveau design sera adopté par la SNCB dans le futur…