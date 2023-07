"Je veux ressembler à la poupée la plus plastique et la plus fantastique": une Suédoise opère une transformation extrême pour ressembler à Barbie

A grand coup de bistouri, la trentenaire a façonné son corps pour ressembler à la célèbre poupée. Poitrine, nez, joues, lèvres: tout a été refait. Et pour cela, elle n'a pas hésité à mettre le prix, ses opérations lui ont déjà couté 120 000 euros.

La chirurgie esthétique est aujourd'hui devenue une addiction pour la jeune femme, qui n'a pas fini de passer sur le billard. La transformation physique est déjà saisissante, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

"Life in plastic, it's fantastic"

La Suédoise le revendique : elle veut ressembler le plus possible à "une bimbo en plastique". "L’apparence idéale que je veux obtenir est celle de la poupée sexuelle la plus plastique et la plus fantastique", indique-t-elle.

Pour financer ses opérations, elle s'est lancée sur Onlyfans où elle est suivie par des milliers de personnes. Pour 25 dollars par mois, ses abonnés peuvent visionner des photos dénudées d'elle-même.