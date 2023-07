On a frôlé la catastrophe: les images terrifiantes d'un avion avec 34 passagers à bord qui manque complètement son atterrissage

Le 11 juillet en Somalie, un avion a dérapé de la piste et s'est écrasé contre une clôture lors d'un atterrissage en catastrophe à l'aéroport international d'Aden Adde à Mogadiscio. L'avion de la compagnie Halla Airlines a été gravement endommagé et le cockpit presque entièrement sectionné. Les 34 passagers et membres d'équipage à bord ont survécu à l'accident, mais au moins 11 d'entre eux ont été blessés.