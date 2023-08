Il se met alors à leur poursuite et se rend compte qu'une maman venait de mettre son bébé au monde. Mais ce dernier ne respirait plus.

L'agent Ismael Perez, qui a connu le même scénario avec ses enfants, est intervenu et a tapoté sur le dos du nouveau-né jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer. Le nourisson a ainsi été réanimé et a été pris en charge, de même que sa maman, par le personnel hospitalier. Ils sont sortis de la maternité, quelques jours plus tard.