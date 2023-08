En effet, alors qu’elle profitait de ce massage, le mouvement du fauteuil a emprisonné les cheveux de cette dame qui est alors restée coincée. La dame en robe rouge commence alors à hurler de douleur et plusieurs navetteurs tentent de lui venir en aide mais ne parviennent alors pas à arrêter la machine qui tire toujours plus fort sur les cheveux de cette dame. C’est alors que plusieurs personnes ont commencé à porter le fauteuil afin d’autres puissent débrancher le mécanisme qui se situait en dessous de ce gros fauteuil.

La dame pouvait enfin être un peu plus soulagée même si ses cheveux restaient toujours coincés dans le fauteuil. Quelques minutes plus tard, les secours sont arrivés et ont réussi à libérer cette femme des entrailles de ce siège massant maudit. À la suite de l’incident, la direction de l’établissement a découvert que le fauteuil de massage avait connu un dysfonctionnement, ce qui expliquait que les cheveux de la jeune femme aient été tirés à l’intérieur. La direction a immédiatement interrompu le fonctionnement de tous les fauteuils de massage de l’établissement jusqu’à nouvel ordre.