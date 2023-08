Fans de Barbie, ces jumelles dépensent plus de 180 000 euros pour ressembler à leur idole : “On a toujours aimé les looks de poupées”

Depuis leurs 18 ans, en 2020, les deux jeunes femmes passent régulièrement sous le bistouri. Tout a été refait : le nez, les lèvres, le menton, les joues, la mâchoire, les seins et les fesses.

”On adorait jouer avec les poupées Barbie et Bratz quand nous étions enfants. On a toujours aimé le look des filles blondes, bronzées avec des gros seins, qui ressemblaient à des poupées”, explique Dolly sur le plateau du talk-show “This morning”, de la chaîne ITV.

Un résultat qui laisse perplexe. Effectivement, les jumelles ne sont toujours pas satisfaites. “Je n’ai pas tout à fait obtenu les résultats que j’attendais jusqu’ici”, a déclaré Dolly. “Avant, on avait juste l’air basique. On ne se sentait pas aussi féminines qu’aujourd’hui où nos apparences correspondent mieux à nos personnalités”. Grand bien leur fasse.