Sur la vidéo, on voit un jeune homme qui se trouve alors en haut d’un plongeoir de dix mètres de haut et essaie de se tenir à la balustrade. On voit alors un maître-nageur le pousser brusquement dans la piscine d’un coup de pied, soulevant l’indignation des gens.

Selon le Daily Mail, il s’agissait d’un fauteur de troubles. Deux maîtres-nageurs lui avaient déjà demandé de quitter le plongeoir, c’est pourquoi le troisième a décidé de le faire descendre avec moins de politesse.

Pour ce geste osé, le maître-nageur a été suspendu jusqu’à la fin de la saison mais il peut travailler ailleurs. La direction a également confirmé qu’elle allait prendre une décision quant au futur de l’employé d’ici la fin de la semaine. “Le travail d’un maître-nageur consiste à assurer la sécurité des clients. Il est donc très regrettable que le maître-nageur ait été impliqué dans la chute”, ont déclaré les responsables au Daily Mail. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éclaircir les circonstances", ont-ils ajouté.