Un touriste porte plainte contre un hôtel pour…. insatisfaction sexuelle

L’une des raisons principales qu’il soutient est que la chambre qu’il louait contenait deux lits simples séparés et non un lit double comme il le souhaitait. Un aménagement qui aurait déjà “tué” son désir sexuel. Ce touriste s’est donc plaint en indiquant que “le sexe n’y était pas satisfaisant”.

Comme on peut s’en douter, le tribunal espagnol a directement rejeté la plainte de l’individu en indiquant, non sans second degré, que le tribunal ne reprochait pas au plaignant “de devoir passer ses vacances en renonçant à la vie intime à laquelle il aspirait tant” mais plutôt “son manque d’imagination pour trouver des alternatives”. Une sentence qui a été plus en profondeur dans les paroles de l’avocat chroniqueur Agustín Martínez sur la chaîne Al Dia. “Le tribunal résout le problème avec brio et avec humour, en disant que le fait qu’il y ait deux lits simples ou que le sol soit glissant n’empêche pas l’imagination de l’Allemand susmentionné de résoudre la possibilité d’entretenir des relations intimes dans un lit simple ou de joindre les deux lits. Le problème n’était ni aux îles Baléares ni à l’hôtel, il était probablement dû au manque d’imagination du citoyen allemand”.