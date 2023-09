Un nouveau record du monde très original a été établi à la braderie de Lille !

Un événement qui ramène toujours une foule immense et la radio locale France Bleu Nord en a profité pour aller chiper un record du monde que détenaient les Normands depuis le mois de juin dernier avec 3940 participants à une chenille humaine. Le média du Nord avait donné rendez-vous aux intéressés, avec le soutien la Ville de Lille et du Département du Nord, à l'Esplanade située entre la citadelle Vauban et le boulevard de la Liberté à Lille.

Cette fois-ci, les Lillois était 4623 à se suivre, à la queue leu leu, les mains sur la taille du suivant, dans une ambiance des grands jours.