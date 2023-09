Incroyable coïncidence : ce couple et leurs enfants vont pouvoir fêter leur anniversaire le même jour

L’information du média américain People a de quoi faire sourire mais elle n’en demeure pas moins incroyable. Scierra Blair et José Ervin, nés tous les deux un 18 août, viennent d’accueillir des jumeaux : Aŕia et José III. Et Scierra leur a donné naissance le… 18 août. Les quatre membres de la famille originaire de l’Ohio auront donc leur anniversaire le même jour.