Une vidéo agite la Toile : Xavier Dupont de Ligonnès aurait été filmé dans un TGV !

Avril 2011. Un couple et leurs enfants âgés de 13 à 21 ans n’ont plus donné de signes de vie depuis plusieurs jours lorsque le parquet ouvre une enquête pour disparition inquiétante.

Puis l’horreur apparaît sous les yeux des enquêteurs qui trouvent, enroulés dans des draps et recouverts de chaux, les corps de Benoît, Anne, Thomas, Arthur et Agnès, abattus avec chacun au moins deux balles tirées en pleine tête.

Les autopsies révéleront qu’ils ont été victimes d’une “exécution méthodique”, selon les mots du procureur de la République de Nantes à l’époque, Xavier Ronsin.

C’est dans le Var que “XDDL” a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011, s’éloignant du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens à pied avec un sac sur le dos.

”Des moyens judiciaires considérables ont été déployés et rien n’a été négligé dans la limite du possible puisqu’évidemment chaque centimètre carré de terrain n’a pas pu être étudié dans les montagnes, grottes et recoins proches” de l’hôtel, explique M. Ronsin.

À lire aussi

Depuis, plus rien. S’est-il suicidé ? A-t-il entamé une cavale qui dure depuis maintenant dix ans ? Ces questions restent sans réponses et ont déclenché une fascination pour l’affaire, qui dépasse les frontières de l’Hexagone.

Les signalements continuent de pleuvoir aux quatre coins du monde. Que ce soit à San Francisco, en Thailande ou dans les tribunes d’Italie-Espagne à l’Euro, le visage de Xavier Dupont de Ligonnès a déjà été aperçu un peu partout.

À lire aussi

Cette fois-ci, c’est dans un TGV qu’il aurait été aperçu, entre Paris et Quimper. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la ressemblance est assez frappante sur cette vidéo filmée par Théo Macel, un journaliste connu notamment pour avoir été rédacteur en chef de l’émission “Touche pas à mon poste”.

Ce dernier semble très intrigué et enclenche la caméra de son smartphone dans le TGV, intrigué par l’homme qui se trouve en face de lui. Théo Macel demande alors à cet homme si on lui avait déjà dit qu’il ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. “Je ne le connais pas”, lui répond l’homme dans un premier temps, avant d’ajouter : “Ah oui, il a tué ses enfants, sa femme et il est parti ouais. Il a fait une cavale ouais”.

La conversation se poursuit et l’homme sort ensuite la phrase suivante assez intrigante : “Plus rien ne m’accroche”, avant de rire grossièrement.

Théo Macel interroge l’homme comme s’il avait affaire à l’homme le plus recherché de France en lui demandant où il est parti en cavale. “Vous avez fait les États-Unis”, lui demande-t-il. L’homme lui répond alors que “non”, il est resté dans l’ouest de la France en concluant par un “ça craint hein” et un second rire.