Gareth Bull, a remporté le jackpot EuroMillions de 47 millions d'euros en janvier 2012. Il a décidé de construire la maison de ses rêves à Nottinghamshire, au Royaume-Uni, au cours de l'été 2019. Après un an et demi de travaux, une vidéo époustouflante montre une visite de sa luxueuse demeure, avec piscine, deux jacuzzis et un lac artificiel.