”Ma vie est devenue insupportable à cause de cela” : Siri a été forcée de changer de prénom pour mettre fin au calvaire

S’il fallait auparavant prononcer “Dis Siri” pour solliciter l’aide de l’assistance vocale, il suffit aujourd’hui de dire “Siri” et la petite voix s’enclenche automatiquement pour demander comment elle peut aider. Une vraie galère quand vous portez ce nom et que vous travaillez dans un commerce.

”Je travaille dans une salle de sport avec beaucoup de monde, donc tout le monde a appris assez vite à ne pas dire 'Dis, Siri” quand ils me saluent, sinon il y aurait beaucoup de bips. C’était ennuyeux mais gérable. Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon prénom”, explique-t-elle au Sun. “Mon petit ami a installé la nouvelle mise à jour l’autre jour et a remarqué que ça déclenchait son téléphone à chaque fois qu’il me parlait. Je suis complètement furieuse. […] Je suis sûr qu’Apple aurait pu choisir autre chose à la place. Il y a beaucoup de gens qui s’appellent Siri et leur vie est devenue insupportable à cause de cela.”

Siri ne s’appelle donc plus Siri aujourd’hui. C’est “Siz”, qui accueille et entraîne les clients. Elle a dû prendre, malgré elle, cette grande décision. “Mes collègues ont dû s’asseoir et réfléchir à une alternative parce que les téléphones des gens n’arrêtaient pas de sonner dans la salle”, s’exaspère-t-elle.