Amateur de tuning ? Cette voiture insolite va vous impressionner !

Un amateur de tuning, originaire du Chili, a dévoilé une étrange voiture que l’on peut qualifier de “surbaissée” lors d’un rassemblement de voitures de tuning organisé le 5 octobre dernier à Mendoza, en Argentine. La voiture a été coupée en deux et le conducteur était caché à l’intérieur pour un effet lowrider époustouflant. Comme on peut l’apercevoir dans la vidéo, le véhicule donne l’impression d’être à moitié immergé dans le sol. Un châssis de kart, des roues et un moteur de moto sont en fait cachés sous la carrosserie de manière très ingénieuse.