On se demande bien à quoi pensait cet usager du rail en Suisse...

Pour permettre au propriétaire, très distrait, de retrouver son bien, le communiqué du ministère public ne précise pas la nature du contenant ainsi que la date à laquelle a été retrouvé l'or. Une manière de s'assurer que le premier venu ne rentre pas chez lui avec un trésor estimé à plus de 170 000€. Malgré la valeur du paquet oublié, personne n'est encore venu le réclamer et les recherches pour retrouver le propriétaire n'ont donné aucun résultat. Selon la loi locale, ce dernier a cinq ans pour se manifester, passé ce délai il ne pourra plus faire valoir ses droits.