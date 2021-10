A, L, X et E. Voilà les seules quatre lettres que Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno doivent écrire sur les faire-part de naissance de leurs enfants. Mais jamais dans le même ordre.

A Staden, village situé près de Roulers, ce couple de parents attend un heureux événement. Mais ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà eu 11 enfants, comme le relaye HLN. Ce douzième accouchement devrait être le dernier pour Gwenny, âgée de 32 ans.

Marino, 39 ans, et sa compagne ont décidé de ne pas encore révéler le prénom de leur enfant. Mais une chose est sûre, on y retrouvera les lettres A, E, X et L, tout comme chez ses quatre frères et sept soeurs.

En effet, les parents ont eu l'idée d'utiliser ces lettres pour tous les prénoms de leurs enfants. Le premier, âgé de 13 ans, s'appelle Alex. Il est suivi par Axel, 12 ans, Xela, 11 ans, Lexa, 10 ans, Xael, 9 ans, Xeal, 8 ans, Exla, 5 ans, Leax, 4 ans, Xale, 2 ans, Elax, 1 an, et Alxe, 6 mois.

Au moins, dans la famille, il n'y a pas de jaloux quant à la longueur des prénoms...