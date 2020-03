La scène s'est déroulée à Paris

En Belgique comme en France, la police circule dans les rues pour faire respecter les mesures prises par les gouvernements. Ce qui peut donner lieu à des scènes insolites !



Alors que 2 policiers circulent avec un masque sur le visage, des habitants de ce quartier du 18e arrondissement de Paris font monter l'ambiance avec leurs baffles.

Ce policier semble apprécier cette chanson de Lucy Pearl, Don't mess with my man, car il entame un pas de danse endiablé dans les rues quasiment désertes, pour le plus grand plaisir des riverains aux fenêtres !



Une vidéo bien sympa dans une période morose.