"Quand j'ai dit à Adidas que je voulais créer les chaussures les plus longues du monde pour notre collaboration, ils m'ont jeté un regard du genre 'WTF Tommy'. Mais cinq mois plus tard, nous y voilà", a écrit il y a deux jours le rappeur estonien Tommy Cash sur Instagram, fier de dévoiler une paire de Superstar complètement déjantée. Elles sont donc bien les plus longues du monde, comme le souhaitait l'artiste, car chaque chaussure mesure un mètre de long.

En plus de cela, la paire est bicolore: une des chaussures est noire tandis que l'autre est blanche. Un choix de Tommy Cash: "L’équilibre est indispensable. Comme le yin et le yang qui s’opposent et forment un tout. Finalement, ces sneakers reflètent mon mood, qui change tous les jours". Cette revisite un peu folle des célèbres baskets Superstar d'Adidas seront mises en vente mais en nombre limité, et les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès ce mercredi sur l'app de la marque pour tenter de les recevoir.