Une acheteuse a eu la mauvaise surprise de se voir proposer un supplément de plus de 10 000€ par Amazon pour se faire livrer son cadeau à temps pour Noël rapporte le Daily Mail.

Lorsque Danielle Long a effectué son achat sur la plateforme de livraison, elle ne s'attendait certainement pas à se retrouver devant pareille situation.



Le coût de départ ? Environ 5€ auxquels il faut rajouter quelques euros supplémentaires pour la livraison.



Cependant, pour ce prix, le cadeau ne peut pas arriver avant le 11 janvier au plus tôt. Danielle décide alors de payer un supplément pour se faire livrer le plus rapidement possible.



Mais, surprise, pour être livrée à temps, la cliente se voit proposer un supplément de plus de...10 000€ !



© Facebook Danielle Long

Amazon n'a, pour l'instant, pas encore réagit à cette situation pour le moins saugrenue.