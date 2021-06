Au moment d'évoquer les différentes jauges de limite de supporters dans les différents stades d'Europe, l'équipe de Yann Barthès a diffusé une carte de l'Europe en épinglant les différentes villes dans lesquelles les matchs de l'Euro sont organisés.

Sauf qu'il y a quelques erreurs sur cette carte...

On voit notamment qu'Amsterdam se situe dans le nord de la Belgique, quelque part près d'Anvers. La ville danoise de Copenhague se trouve en Suède. Mais ce n'est pas tout. Bucarest se trouve en Bulgarie et Budapest dans le sud de la Hongrie et non dans le nord... On observe aussi que Munich se trouve plutôt à Stuttgart...

A croire que les auteurs de cette carte sont aussi doués en géographie que les supporters français qui ont confondu Bucarest et Budapest...