On vous a déjà parlé de Kenneth Copeland, il est de retour !

La semaine passée on vous racontait déjà l'histoire de Kenneth Copeland, ce pasteur de 83 ans qui assure guérir le Coronavirus de différentes manières.



Ça serait désormais tout simplement grâce au "vent de Dieu" qu'il souffle, que le Texan pourrait guérir le Coronavirus.

"Covid-19, je souffle le vent de Dieu sur toi. Tu es détruit pour toujours et tu ne reviendras jamais !", déclare-t-il entouré de membres de son église.



Sans oublier, bien entendu, de demander aux téléspectateurs de continuer à lui envoyer des dons, même si ils ont perdu leur travail !



Copeland est d'ailleurs considéré comme le pasteur le plus riche des USA, avec une fortune estimée à plus de 300 millions d'euros.

Pour rappel, les USA comptent plus de 400,000 cas de coronavirus et plus de 12,000 morts.