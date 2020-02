L'application fait des ravages chez les jeunes générations.

Eli Di Rupo débarque sur l'application Tik Tok! Après Tom Van Grieken (Vlaams Belang) et Conner Rousseau (sp.a) au nord du pays, le Ministre-Président de la Wallonie est le premier politicien francophone à tenter sa chance sur le réseau social. Il a posté une vidéo de lui sur la plateforme au carnaval de Binche. On le voit danser et rire au beau milieu des Gilles. Présente depuis 19h sur Tik Tok, elle cumule plus de 12.000 vues et 521 likes! Depuis 2018, Tik Tok est l'application la plus téléchargée au monde. Elle compte déjà plus de 500 millions d'utilisateurs dont, depuis peu, Elio Di Rupo qui compte 243 abonnés.

Tom Van Grieken, le précurseur

Deux hommes politiques ont déjà franchi le pas de s'inscrire sur cette application : Tom Van Grieken et Conner Rousseau. Présent depuis deux jours, le président du parti de l'extrême droite a déjà obtenu 9470 abonnés. Sa vidéo a généré 460 800 vues, 21 700 likes et 1489 commentaires. Pour rappel, leVlaams Belang tente coûte que coûte de séduire les jeunes sur les réseaux sociaux.