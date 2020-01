Plus de 6 millions de personnes ont visité mon profil en trois jours. Je reçois entre quatre et cinq messages par minute, ce qui devient ingérable, et des créateurs de filtres m’ont carrément dit que j’avais cassé Instagram !" Arno Partissimo, jeune Bruxellois de 25 ans, n’en revient toujours pas d’être passé de 6 500 abonnés à plus de 350 000 en à peine trois jours. " Le buzz est parti de la Belgique vers toute l’Europe mais aussi Taïwan, le Japon, les USA. Et il est aujourd’hui devenu viral en Indonésie. C’est une proportion à laquelle personne ne pouvait s’attendre. Je suis même devenu l’un des plus gros buzz sur Tik Tok (application mobile de partage de vidéos et de réseautage social lancée en septembre 2016, NdlR) avec plus de 8 millions de vues !"

