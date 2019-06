Pump it up - The motivation song tel est le nom de la chanson dans laquelle l'ancien gouverneur de Californie s'essaie au rap.

La chanson met en avant la carrière incroyable de Schwarzenegger en revenant sur ses nombreux succès tant au niveau politique qu'un niveau sportif. Ensuite c'est Schwarzy himself qui entre en jeu pour rapper son couplet, un couplet qui se veut inspirant, mettant en avant le dépassement de soi.

Il a pas fini de nous étonner en tout cas !