Dans le cas de cette arrestation filmée, la police a découvert un sac contenant de la drogue ainsi qu'une arme à feu. Le suspect, lui, n'a pas réussi à se défaire de l'emprise du Père Noël et a été conduit au poste.

Les images peuvent paraître surprenantes. Et pourtant... La police péruvienne a bel et bien mené un raid au domicile d'un dealeur de drogues déguisée en... Père Noël et en elfe.