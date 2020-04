Un groupe grenoblois, composé de trois amis dont deux brancardiers, a tourné un clip où ils remercient le personnel soignant et incitent tout le monde à rester confiné.

La vidéo de Samir et Djamel, tournée au CHU de Grenoble Alpes et mise en ligne le 20 mars, a déjà été vue plus d'un million de fois sur Facebook et 50.000 fois sur Youtube. Les deux amis travaillent tous les deux dans le milieu hospitalier grenoblois et font partie, avec Rywane, d'un groupe de rap, G7N.

Ils ont nommé leur titre "20h", en référence à l'heure où une grande partie de la population applaudit le personnel soignant chaque jour. Le but de leur clip est avant tout de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent chaque jour pour prendre en charge les malades du Covid-19, mais les rappeurs-brancardiers veulent aussi inciter tous ceux qui les écoutent à rester confinés chez eux.