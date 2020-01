Mobilisés contre le projet de réforme des retraites, des jeunes avocats français ont modifié les paroles de "Balance ton quoi" d'Angèle et en ont fait "Balance ta robe".

À Valenciennes, dans le nord de la France, l'Union des Jeunes Avocats a choisi de miser sur l'humour pour protester contre les décisions du gouvernement français. Et pour se faire entendre, quoi de mieux que de reprendre l'un des tubes les plus écoutés de ces derniers mois ? Sur l'air de "Balance ton quoi" d'Angèle, le groupe d'avocats a inventé des paroles en lien avec la cause qu'il défend. "Balance ta robe" a même son clip, lui aussi une revisite de celui de notre compatriote.

"Ils parlent tous de la réforme, des avocats ça parle mal. 2020, c'est pas la grande forme, venez pas nous saper le moral", entonne une voix féminine dans la vidéo où l'ont voit les avocats lancer leur robe en l'air. "Macron, En marche, qu'est-ce qu'il m'énerve ! Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves... Balance ta robe", continue l'interprète de ce nouvel hymne.

L'idée d'une parodie du titre à succès d'Angèle n'était visiblement pas si mauvaise, puisque le clip cumule 18.000 vues sur Youtube. Ça reste évidemment bien loin des 60 millions de vues sur la version originale de la chanson, mais ça on s'y attendait.