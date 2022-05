Bertrand Chameroy, ancien chroniqueur deet qui est maintenant chroniqueur sur France 5 s'est amusé lors de l'élection présidentielle française de 2022. Avec ses chroniques assez moqueuses, s'il y a bien une candidate qu'il n'a pas ratée tout au long de la campagne électorale, c'est bien Valérie Pécresse.

Souvent raillée sur la toile suite à ses bourdes, la candidate des Républicains est devenue la cible favorite de Bertrand Chameroy. Interrogé par nos confrères du Parisien sur l'impact que peuvent avoir ses chroniques dans une campagne électorale, le chroniqueur a tout simplement répondu qu'il avait "tenu" son "engagement".

"Je n'ai pas le pouvoir de faire basculer une élection ou des sondages. Si Valérie Pécresse s'est endettée à hauteur de 5 millions, je ne crois pas que ce soit à cause de moi. Même si on en a souvent plaisanté au bureau", explique le chroniqueur de "C à vous" qui assure également avoir tenu sa promesse. Le lendemain du premier tour de l'élection, lorsque la candidate des Républicains avait fait un appel aux dons, Bertrand Chameroy avait indiqué qu'il allait faire un don en faveur des Républicains.

"J'ai tenu mon engagement en envoyant un don. J'ai fait le calcul : à raison de quarante vannes à deux balles pendant la campagne, je suis arrivé à 80 euros. Je n'ai même pas reçu un merci…", a-t-il indiqué au Parisien de manière humoristique.